El de ayer fue el momento de mayor cercanía de los reporteros con el tabasqueño. Casi le rozaban hombro con hombro, los fotógrafos y camarógrafos se disputaban el mejor ángulo. Un reportero le inquirió, ¿ha dado algún manotazo?, y la respuesta fue una sonrisa con el complemento: no hace falta.

En su andar, se le preguntó por el momento más difícil en tres años ocupando la presidencia, y repuso: Lo más difícil de mi gobierno, Tlahuelilpan fue lo que he sufrido más. Estaba en Aguascalientes y me trasladé a Tlahuelilpan en la madrugada, y fue muy triste, eso fue muy doloroso .

También mostró lo “único que vino de los Pinos, esta silla –con el escudo nacional labrado en el respaldo de madera–“y abrió paso al Salón Rosa, al comedor, y de ahí a su despacho. Los fotógrafos, por supuesto le pidieron se sentara en la silla y lo hizo gustoso, este es mi despacho, ese retrato (de Benito Juárez) que le trajo de regalo el presidente Kennedy al mandatario López Mateos; esto es el acta que me dieron cuando ganamos la elección, esta es legal y es legítima, (sonrió) no es espuria .

También respondió que aún no decide qué pintor le hará su retrato. Y al inquirirle si le gusta vivir en ese sitio, fue claridoso, pues es un honor, porque es la historia, no es lo mejor para la familia, porque, aunque vivimos en un departamento de aquí, de todas maneras no es lo mismo que una casa para Jesús (su hijo menor).