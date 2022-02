Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 24 de febrero de 2022, p. 7

Las revelaciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, dividieron opiniones en el Senado, donde un grupo de morenistas consideró que se debe reabrir el caso de la guardería ABC y fincar responsabilidades al ex presidente Felipe Calderón. El coordinador Ricardo Monreal señaló que debe analizarse si el delito no ha prescrito, pero resaltó que causa suspicacias el por qué hasta ahora el ministro habla de las presiones que sufrió.

Igualmente, los coordinadores del PAN y MC, Julen Rementería y Clemente Castañeda, advirtieron que llama la atención que hasta ahora el ministro Zaldívar denuncie que el ex presidente Calderón operó para dejar impune el caso ABC, en que fallecieron 49 menores.