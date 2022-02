El ministro aseguró que Gómez-Mont, siendo titular de Gobernación, lo visitó en su oficina para presionarlo y que cambiara el proyecto de sentencia sobre el caso, y refirió que el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos en un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto .

Luego de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, sostuvo que durante el gobierno de Felipe Calderón hubo presiones y una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del ex mandatario, Margarita Zavala, y no involucrarla en el caso de la guardería ABC, el ex secretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont respondió que es falso que hubiera presiones indebidas a los ministros. El gobierno federal era parte interesada en ese procedimiento, presentó sus argumentos legales como era su derecho .

Tras reconocer que hubo un acercamiento con Zaldívar en el marco de la discusión del caso, el ex secretario de Estado expuso ayer: le presenté los argumentos que sostenían la posición de la administración pública federal. No recuerdo que el ministro haya gritado. Creo que esa impresión no se me hubiera borrado por su peculiar timbre de voz .

Con sus comentarios, aseveró Gómez-Mont, Zaldívar denuesta a los ministros de entonces y a los actuales. Establecer que los argumentos verbales que presentan las partes a los ministros son presiones indebidas es un absurdo .