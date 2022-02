El presidente de la SCJN señaló que las presiones no vinieron sólo desde el gobierno, que mandó para ello al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, sino incluso de sus compañeros, afines a Felipe Calderón.

Ahí está el proyecto que presenté, vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos. Y quiero decirles otra cosa, por lo menos dos de mis compañeros leyeron como su posicionamiento en el pleno los memorandos que nos había llevado la autoridad, no tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento , afirmó el ministro presidente.

Luego de tres días, en los que el pleno de ministros sesionó de forma inédita tanto en la mañana como en la tarde, el proyecto de Zaldívar fue cambiado, eliminando cualquier señalamiento de responsabilidad para los dueños de la guardería y los altos funcionarios estatales y federales. Así, por mayoría de seis votos se decidió que los particulares no pueden ser señalados como autoridades involucradas en la violación de garantías individuales , exonerando así a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, tía política de Margarita Zavala y dueña de la guardería donde murieron los 49 niños.

Por mayoría de votos, también se exculpó al entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas, y al ex gobernador del estado Eduardo Bours. Como su proyecto de sentencia fue recortado de esta manera, Zaldívar declinó hacerse cargo de la redacción del fallo definitivo, el cual fue turnado al ministro Sergio Valls Hernández.