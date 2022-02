E

s sorprendente como Felipe Calderón sigue impune después de una larga trayectoria en que sus actos se difuminan en la ilegalidad. Son incontables: su actuación sospechosa en la aprobación del Fobaproa, el fraude electoral de 2006, la matanza de millares de mexicanos a raíz de que declaró su guerra personal al narco para legitimizar el fraude, el tráfico de influencias que lo condujo a ocupar un cargo en una empresa del grupo Iberdrola, la designación de un grupo de jefes policiacos ligados al narcotráfico encabezado por Genaro García Luna. Cualquiera de estos acontecimientos bien investigados tal vez lo hubiera llevado ante la justicia.

La denuncia del Ministro

En su pasado destaca el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, en 2009. Los padres de los niños calcinados y heridos continúan esperando la aplicación de la ley a los responsables. Al presentar su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, afirmó: Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa (Margarita Zavala) del presidente (Calderón), para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo . ¿Puede servir de base su declaración para reactivar y fincar responsabilidades penales y exigir una reparación del daño a Calderón, Margarita y sus familiares, así como a los funcionarios cómplices? Habrá quien argumente que los delitos ya prescribieron, pero eso sólo pueden determinarlo las autoridades correspondientes. (¿No es este un buen tema para una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad?). Los padres de familia tienen ahora algo que les faltaba: un poderoso testimonio desnudando a los culpables. No encontrarán paz, y la sociedad mexicana tampoco, mientras no se haga justicia. El tema llegó a la Cámara de Diputados: los legisladores de Morena gritaron asesinos a los panistas. Esa no es la vía. Trasladar el expediente al campo político favorece a Margarita y Felipe. El asunto debe ventilarse en los canales judiciales con todo rigor.

Petróleo, gasolina

Hasta enero el alza acumulada del precio de la gasolina Magna en México a lo largo del gobierno de Andrés Manuel era de 6.3 por ciento, mientras que el nivel de los precios al consumidor había crecido en ese lapso 14.5 por ciento, de acuerdo con cifras del Inegi. Ha cumplido su compromiso de mantener el precio por debajo de la inflación. Pero el petróleo sigue subiendo, en el mercado spot rebasó 100 dólares el barril. Para evitar un gasolinazo, el gobierno tiene dos semanas sin cobrar a 100 por ciento el impuesto IEPS, 5.49 pesos por litro vendido. Es una pérdida importante en la recaudación del SAT porque además hay subsidios aunque de menor cuantía a la gasolina Premium y al diésel. Para la oposición sería un día de fiesta que Andrés Manuel faltara a su promesa. Ya se están analizando algunas opciones para solventar el problema. Una de ellas sería aplicar un subsidio directo a la gasolina. La última vez que el gobierno de México usó este recurso fue en el verano de 2014 cuando el crudo alcanzó un valor superior a los 100 dólares por barril. La medida fue temporal, ya que no era necesario continuar aplicándola cuando los precios del crudo se vinieron abajo.