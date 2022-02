Cuestiona que se quiera europeizar a Ucrania

l conflicto entre Rusia y Ucrania, llevado a su máxima estado de tensión por el reconocimiento de Rusia a las repúblicas independientes Donietsk y Lugansk, me llevó a aquella torpe frase de Donald Rumsfeld, impresentable jefe del Pentágono con George W. Bush, en la Casa Blanca: la nueva Europa , refiriéndose a la antigua Europa del Este del Pacto de Varsovia. Evidentemente, a Rumsfeld ni siquiera se le ocurrió incluir en esa nueva Europa a Ucrania, menos aún a Donietsk y Lugansk.

En el conflicto presente, Joe Biden, Boris Johnson, la OTAN y la UE insisten en el carácter europeo de Ucrania. Yo pregunto: ¿en verdad Ucrania es europea? O bien, de Oriente a Occidente, incluyendo a Crimea, Odesa, ¿dónde inicia Europa? Equivalentemente, de Asia hacia Europa, ¿dónde termina Asia y empieza Europa?

Que Crimea sea rusa, así lo establecieron Stalin, Churchill y Roosevelt. Los Acuerdos de Yalta, punto focal de la Europa del Este, fueron pactados en suelo de Rusia. Fidel Castro mandaba a becarios cubanos a Odesa, y no los enviaba a Europa, sino a Rusia. Por el accidente de Chernobyl no fue Kiev el que se responsabilizó, sino el Kremlin de Gorbachov. No entiendo, entonces, por qué se empeñan la OTAN, la UE, la Casa Blanca en europeizar lo que no es europeo.

Rubén Mares G.

La historia se repite en el conflicto con Rusia

Antes de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas, Inglaterra y Estados Unidos consideraban a Japón un país de segunda, por lo cual los japoneses pensaron que la única opción para demostrar lo contrario era hacer la guerra, con lo que se intensificó el conflicto bélico ya iniciado por Hitler. Se orilló prácticamente a Rusia a hacer lo mismo al no tomar en cuenta su esfera de seguridad. Antes el pretexto era que Rusia era socialista, ahora ya no lo es. Es ineludible un mundo multipolar.

Tomás Arellano Soto

Pide ayuda para reponer tarjeta de la tercera edad

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República; Adriana Montiel Reyes, secretaria de Bienestar:

Al principio de la pandemia, en 2020, extravié mi tarjeta con la que cobraba mi pensión de la tercera edad, la cual reporté en Banorte de inmediato. Me dieron el folio 04200024 y me aseguraron que me repondrían la tarjeta en dos meses a más tardar. A partir de ese momento he acudido mes con mes sin tener una solución.

Después de muchos meses de insistir, acudí a las oficinas de Bienestar en Lucerna 24 y no me solucionaron nada. Fui a la delegación Iztapalapa, donde tengo mi domicilio, sin ningún resultado. El 22 de febrero asistí a Reforma 51 y me volvieron a decir que espere de dos a cuatro meses para recibir la reposición de mi tarjeta. El número de folio que me dieron en esta ocasión es 8689200. Se cumplen casi dos años sin recibir mi pensión de la tercera edad y no veo el mínimo ánimo para solucionar mi caso.