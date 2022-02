Se explicó que el nombramiento de coordinador no puede considerarse equivalente a la candidatura. Tras analizar los estatutos del partido, se determinó que el cargo de coordinador no está previsto y, por tanto, no tiene ninguna función en la estructura de Morena.

Sobre las violaciones al principio de paridad de género en la selección de aspirante, el magistrado propuso nuevamente declarar infundados los agravios, con el argumento de que la actora parte de múltiples premisas inexactas, puesto que las encuestas realizadas por la Comisión Nacional de Elecciones no tenían el carácter de vinculantes, ya que acontecieron en una etapa en la que no estaba previsto su desarrollo .

Asimismo, consideró que la Comisión Nacional de Elecciones no la discriminó por ser mujer, sino que acató los lineamientos en materia de paridad de género establecidos en el Instituto Nacional Electoral .

En su cuenta de Twitter, Susana Harp anunció que, ante las resoluciones del TEEO, presentará un nuevo recurso ante la Sala Superior del TEPJF para que analice y resuelva sus impugnaciones.