ara una potencia mundial como Estados Unidos que está transitando de un descenso hegemónico gradual a un declive precipitado, aun antes del arribo de Donald Trump a la presidencia imperial, no es extraño ni sorprende intensifique su proyección abierta y clandestina de seguridad militar-policial con miras al control y usufructo de la transición energética.

No sólo fue a la guerra por los recursos naturales de Afganistán e Irak y es lo que le mueve contra Rusia, ahora trata de dominar el vital sector energético y de los combustibles fósiles convencionales y no convencionales en América, como mecanismo de recuperación hegemónica limitando las soberanías nacionales desde esas dos fuentes: la militar y la eléctrica vía programas como el Connect America que aspira al control de los mercados eléctricos desde la frontera sur de EU con México a la Tierra del Fuego. Por los riesgos existentes a la seguridad territorial de México me detengo en los diseños imperiales sobre el mercado mexicano y de la región latinoamericana y del Caribe, del sector energético, que están presentes en medio de un rescate histórico del desastre técnico administrativo alentado por la condicionalidad acreedora atada a todas las líneas de crédito, tratándose de un sector energético cuyo aparato institucional fue desarticulado bajo el mandato de llevar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad a un punto de venta .

Hoy la constitucionalización de ese rescate es vital para la sobrevivencia de México como nación soberana e independiente. Durante el neoliberalismo, presidentes y ministros fueron transformados en “ country managers” (gerentes de país) operando bajo una macroeconomía de desmantelamiento y privatización a ultranza del sector. No olvidaré que fue Joseph Stiglitz, ex primer economista del Banco Mundial, quien reveló al periodista Greg Palast que esos gerentes de país recibían comisiones jugosas añadidas a sus salarios en cuentas suizas , a lo que Palast agregó: por rebajar unos cientos o miles de millones de dólares por los bienes y recursos públicos en venta . Alrededor del mandato imperial de privatizar al sector energético de México, Pemex y CFE, se gestó un epicentro de corrupción analizado a fondo con valiosas observaciones, por Alfredo Jalife-Rahme, en su Muerte de Pemex y suicidio de México, Orfila,(2014) y en Ana Lilia Pérez, Pemex RIP, 2017) Ambos son textos de importancia mayor.

En relación a la energía fotovoltaica en México, Tony Ingraffea docente e investigador de la Universidad Yale, en Connecticut, ofrece una comparación entre la riqueza fotovoltaica alemana y mexicana en los usuales mapas de colores el claro para intensidad mínima y tonos oscuros los de mayor intensidad.