Explicó que si bien al principio se supuso que por la no renovación del permiso habría una huelga o un apagón , no se ha registrado ningún problema. Reconoció entonces la actitud de las empresas que llegaron a un acuerdo y calificó de excepcional la recuperación de clientes por parte de la empresa estatal.

Los clientes de la planta de Ibedrola en Nuevo León, cuyo permiso no fue renovado por autoridades del sector energético, aceptaron firmar contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el suministro del servicio, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No pueden quebrar estas empresas, sobre todo Iberdrola, porque les dieron mucho. Lo cierto es que en el caso de Nuevo León es algo excepcional el que la Comisión Federal haya recuperado a estos clientes, porque ya no tenía empresarios que consumieran energía eléctrica de la CFE, ya todo lo tenía acaparado Iberdrola (y Eólica del Sur). Entonces, no pasa nada.

Subrayó que en el pasado se ponderó a ese tipo de empresas con el supuesto de que traían inversiones al país cuando en realidad operaban con préstamos de la banca de desarrollo y hasta el IVA les devolvían.