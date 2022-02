Alejandro Alegría, Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 24 de febrero de 2022, p. 19

Las principales generadoras eléctricas privadas pasaron por alto la invitación del Congreso para exponer sus puntos de vista sobre la reforma constitucional en materia eléctrica.

Rubén Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, resaltó la ausencia de las grandes empresas productoras de energía.

Me preocupa que no hayan tenido la atención con los representantes del pueblo de México, en un tema fundamental, para atender nuestras preguntas que sirven para reflexionar sobre el futuro de la industria eléctrica en el país.

Mientras, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, expresó: El que calla, otorga. Tengo conocimiento, que no quisieron venir porque entre ellos hay desigualdades. No sólo no tienen consenso, sino tienen diferencias porque por las reglas del mercado, la reforma otorgó ventajas para unos y no para otros. Para no exhibirse, creo que por eso no vinieron .

Adelantó que tras revisar todas las opiniones vertidas en los foros podría comenzar a discutirse un proyecto de dictamen.

Mier ya había dado a conocer la lista de los directivos convocados al parlamento, que declinaron: Marco Fuente, de Intergen; Andrés Félix, de Saavi Energía; Pedro Rivero González, de Minera Autlán; Enrique Alba Carcelén, de Iberdrola México; Jordi Vich, de GP Energía México; Sergio Alcalde, de Fortius Electromecánica, y Enrique Giménez Sáinz, de Frontera México Generación.