Jueves 24 de febrero de 2022, p. a11

Colin Kaepernick, ex mariscal de campo de la NFL y activista contra el racismo, lanzó una iniciativa a través de su fundación Know your rights camp para ofrecer autopsias secundarias de manera gratuita a familiares de personas fallecidas en casos relacionados con la policía.

Sabemos que el complejo industrial de las prisiones, que incluye a la policía y su trabajo de patrullaje, busca proteger y servir sus intereses a cualquier costo , dijo Kaepernick, de acuerdo con el portal Espn.

La iniciativa de autopsias es un paso importante para cerciorarse de que los miembros de la familia tienen acceso a información precisa y verificable por medios forenses respecto a la causa de muerte de sus amados en tiempos de necesidad.

El objetivo de la iniciativa es eliminar preocupaciones respecto a la confiabilidad y objetividad de la primera autopsia practicada, el riesgo de manipulación de evidencia, y la potencial parcialidad del médico forense o examinador, y el uso de procedimientos inadecuados.