Peligroso e imprudente

El proceder de Zverev fue el tema en el mundo del deporte blanco. No fue bueno. Fue peligroso, imprudente , dijo el británico Andy Murray , quien juega el Abierto de Dubai. Obviamente entiendo que muchos jugadores, atletas en mu-chos deportes, pueden sentirse muy frustrados. Ciertamente, yo mismo, no siempre he actuado de la manera que me gustaría en la cancha, pero evidentemente no puedes actuar con tu raqueta contra el árbitro .

Zverev no es ajeno a las polémicas. La ATP lo investiga por las acusaciones de actos de violencia contra una ex novia, que él ha negado.

En junio de 2020, fue criticado por salir de fiesta en un bar, cuando había prometido aislarse durante dos semanas, luego de competir en un torneo organizado por Novak Djokovic con presencia de público, en contra de los consejos médicos sobre la pandemia de covid-19. Varios jugadores, incluido Djokovic, contrajeron la enfermedad.

La de Zverev no es una conducta que no se haya visto antes en el circuito profesional. El alemán se une a una larga lista de jugadores que no han podido terminar sus partidos por indisciplina.

El caso más reciente en el torneo mexicano fue el del bosnio Damir Dzumhur, quien tuvo que abandonar la cancha antes de tiempo por amenazar de muerte al árbitro.

Fabio Fognini, un habitual de los encontronazos con el juez, fue expulsado del pasado torneo español de Godó, al insultar a un colegia-do de línea, aunque él lo negó.

Denis Shapovalov, el canadiense que acusó a Rafael Nadal de recibir un trato especial durante el Abierto de Australia, fue descalificado de su partido de Copa Davis ante Kyle Edmund por tirar un bolazo que impactó en el ojo del juez de silla.

Y de ahí hasta los tiempos de John McEnroe, uno de los chicos malos del tenis, que ostenta el récord de haber pagado, a lo largo de su carrera, 90 mil dólares en concepto de multas por insultos a los jueces.

Ni el número uno mundial, Novak Djokovic, se libra de las expulsiones. Le pasó en el Abierto de Estados Unidos 2020 tras pegar un golpe fortuito a una juez de silla que acabó en el suelo con gestos de dolor.