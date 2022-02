La convocatoria, que se puede consultar en la página web www.teatrodeaire.com , estará abierta hasta el 25 de marzo y está dirigida a mujeres y hombres mayores de 18 años de nacionalidad mexicana, residentes o no en el país.

En el programa de diseño escénico se les mostrará cómo se pueden producir propuestas escenográficas innovadoras para la escena nacional y así llegar a instituciones y gestores culturales, casas productoras, directores, actores, empresas, y programadores.

Los seleccionados de la convocatoria recibirán una capacitación de cinco semanas. Los gastos de traslado y hospedaje para los participantes foráneos deberán ser cubiertos por ellos mismos.

El proyecto concebido como una plataforma de educación virtual en torno a las artes escénicas fue el único seleccionado de América Latina en la convocatoria Unesco Sabrina Ho You are Next: Empowering Creative Women, lanzada en 2018 para reducir la brecha de género en las industrias creativas digitales en los países en desarrollo.

En su primera edición en 2019, el programa benefició a cien mujeres escenógrafas mexicanas.