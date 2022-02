T

engo una bola de boliche de 15 libras que tiene una historia digna de contarse. Mi padre y Carlos Pereyra salían de alguna reunión en la colonia Anzures, entrados los años 70, cuando percibieron en plena banqueta el objeto circular. ­Pereyra se enfiló hacia ella y le pegó un puntillazo que casi le cuesta los dedos del pie.

Carlos Pereyra era argentino y no resistía ver un balón sin movimiento. Pero no era una pelota. No quiso saber más de ella y el resguardo quedó en manos de mi padre. Con el tiempo yo la heredé. Ahí está, con toda la dignidad y conservando el brillo de torneos de los que ya no se tiene memoria.

Pereyra, al que me refiero, era el padre Carlos, uno de los filósofos más interesantes de la izquierda, que podía discutir con Louis Althusser, o con quien se le pusiera enfrente, un intelectual que aportó mucho a la construcción de un proyecto en el cual pudieran combinarse las libertades con el compromiso social.

Entre sus obras se encuentran algunas centrales, como El sujeto de la historia o Política y violencia.

Atesoro el curso de filosofía política en que me inscribí y que fue el último que impartió en la Universidad Nacional Autónoma de México, antes de su fallecimiento, temprano e inoportuno.

Murió el 4 de junio de 1988, a un mes de la elección presidencial, –que se realizó el 6 de julio– en la que participaron Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier.

Pereyra también era compañero en el Partido Mexicano Socialista (PMS) y nos insistía, a los estudiantes que habíamos participado en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en la necesidad de respetar a las minorías, de entablar un diálogo constructivo.

Creo que esa es una de sus grandes enseñanzas, la de hacer énfasis en que la democracia requiere de la disidencia y, más aún, de que las minorías se puedan convertir en mayorías eventualmente.