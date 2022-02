Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de febrero de 2022, p. 5

La Guardia Nacional, en términos generales, no cumplió con las disposiciones legales relacionadas con la contratación de equipos y servicios dedicados a tecnologías de la información y comunicaciones, que involucraron 637 millones de pesos de acuerdo con los resultados de la fiscalización a la cuenta pública 2020, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, el organismo fiscalizador determinó que la Guardia Nacional no cuenta con registros internos para consolidar la contratación de bienes y servicios que se realizan en apoyo a los elementos asignados para realizar sus actividades de seguridad pública en apoyo de la corporación y así coadyuvar a la toma de decisiones y al ejercicio de manera eficiente, eficaz y transparente , para 2020 a la institución policial y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina (Semar) le asignaron 35 mil 969 millones 500 mil pesos, y la muestra auditada fue de 10 mil 201 millones 330 mil pesos.

La ASF auditó 28.4 por ciento de los más de 35 mil millones de pesos.

En el caso de las tecnologías de la información, la ASF detectó que en la muestra auditada se identificaron seis procedimientos de contratación con pagos ejercidos por 24 millones 281 mil 700 pesos.