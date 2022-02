Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de febrero de 2022, p. 4

Llegué a vivir a Palacio (Nacional) porque aquí vivió y murió (Benito) Juárez; vivo en un departamento y, les diría, modesto, para como vivían antes , dio cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina replicó que efectivamente habita un palacio –como advierten sus adversarios–, pero yo ocupo un departamento que tenían de descanso (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña .

Así de forma inusual invitó a los asistentes a sus ruedas de prensa, para que este miércoles y mañana, recorran –posiblemente con él–, uno de los salones que fueron intervenidos con su llegada.

El tabasqueño aceptó vivir en un palacio, “pero yo ocupo un departamento que tenían de descanso Calderón y Peña. Como yo en campaña hablé de que quería vivir aquí, cuando visité a Peña Nieto, ya siendo presidente electo, me dijo: ‘Mire, le voy a enseñar’, y ya me mostró el departamento, y ahí vivo. Me costó un poco de trabajo convencer a Beatriz (su esposa), pero bueno.