Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de febrero de 2022, p. 4

Frente a las dificultades económicas y salariales de la mayoría de los reporteros en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador estudia destinar un porcentaje del gasto de publicidad gubernamental para integrar un fondo que permita a los periodistas tener garantizado el derecho a la salud y a su pensión .

En su conferencia matutina, el mandatario expuso que enfrenta una campaña mediática de fondo, ni siquiera es un asunto personal o periodístico, es una disputa por la nación. Es una lucha de poder entre dos concepciones distintas .

De la revocación de mandato recomendó que no haya ningún acto de apoyo, que mejor como ciudadanos libres, independientes, participen el día 10 de abril. Y enseguida apuntó al Instituto Nacional Electoral (INE) porque sólo instalará 30 por ciento de las casillas (55 mil de un total de 175 mil), y lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia .

Así destacó la recomendación a participar en el ejercicio de revocación, porque el que quiere ser libre, lo será. Entonces, si hay que estar desde un día antes, hay que estar. Siempre hemos luchado en contra de la corriente, estamos enfrentando al INE, parece mentira .

Se le preguntó sobre la situación de los auténticos reporteros: Nosotros estamos pensando en algo. Para no plagiar la idea, un periodista, Rubén Villalpando (corresponsal de este diario en Ciudad Juárez), me hizo una propuesta. Tiene una iniciativa: entre otras cosas, propone que destinemos un porcentaje del gasto de publicidad del gobierno para un fondo que permita que los periodistas tengan garantizado el derecho a la salud y creo que también a la pensión. Y a lo mejor lo vamos a hacer. En eso nos podrían ayudar los dueños de los medios, el que aporten algo para los periodistas que ganan muy poco .