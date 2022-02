E

n la semana decisiva para Ucrania, Europa, Estados Unidos y el mundo (https://bit.ly/36zv9q3), que derivó en el reconocimiento por Rusia de las repúblicas secesionistas del Donbás –Donetsk y Luhansk–, no se puede soslayar en el metaanálisis con enfoque multidimensional, tres relevantes consideraciones de la política doméstica en Estados Unidos que han contribuido a llevar a su paroxismo el complejo contencioso de Ucrania:

1) El desplome de la aprobación de la dupla Biden/Kamala Harris debido a la incoercible hiperinflación de 7.5 por ciento (la peor en los recientes 40 años) y a la indomable crisis migratoria; 2) la proyección en los próximos nueve meses de un triunfo del trumpismo en el Congreso; 3) la consustancial rusofobia del partido demócrata infectado por los teoremas balcanizadores de Zbigniew Brzezinski aplicados por los presidentes Clinton/Obama/Biden.

En su libro El Príncipe, Maquiavelo aconsejó a los Medici florentinos recurrir a guerras foráneas para apagar los incendios internos, lo cual ha sido una tónica universal en todos los tiempos y lugares. Cuando el ex presidente Bill Clinton fue atrapado en su aventura sicalíptica con su becaria Mónica Lewinsky, lo cual carcomió considerablemente su popularidad, optó por recurrir a la guerra contra Yugoslavia llegando a jalar insólitamente a los otros sumisos miembros de la OTAN, cuando la ex Unión Soviética sufría su peor coyuntura geopolítica (https://nyti.ms/3BFIwQW)”. Fue cuando la cola movió al perro (https://lat.ms/35imBTY).

No es nada improbable que la dupla Biden/Kamala Harris, empantanada en su impopularidad, haya recurrido a atizar el fuego en Ucrania, lo cual conviene a los intereses de Estados Unidos para avanzar su agenda balcanizadora y energética (v.gr. impedir la conexión del NordStream 2 de Rusia con Alemania (https://bit.ly/3t0gmfB). El escándalo del fake russiagate implica a Hillary Clinton y a Jake Sullivan –antes de ser influyente consejero de Seguridad Nacional de Biden (https://bit.ly/3sbFUr2)–, desnudados por el fiscal especial John Durham, lo cual exhibe la rusofobia congénita al precio de cualquier mendacidad y desinformación del Partido Demócrata cuyo objetivo consiste en balcanizar/cercar/contener a Rusia. El vicesecretario de Estado con Bill Clinton, Strobe Talbott –de 75 años, ex presidente de Brookings Institution, asociado con la revista Time y ex director del Centro de Estudios de la Globalización de Yale (donde está incrustado Zedillo)–, fue un ardiente promotor de la balcanización de Rusia (https://bit.ly/3JM6IE9).