l destino de los presidentes de México ha estado ligado a los vaivenes del precio del petróleo. Como antecedente remoto está el caso de José López Portillo: se desplomó el ingreso petrolero y su gobierno terminó en un desastre, con expropiación de los bancos privados y megadevaluación. Más recientemente, Vicente Fox se vio favorecido por precios altos, pero el dinero se esfumó en la compra de toallas de la señora Marta (es una mala metáfora). Felipe Calderón tuvo éxito en la línea de negocios que manejaba su socio Genaro Gacía Luna, pero en hidrocarburos inventó el detestado esquema de los aumentos mensuales de gasolina. Asestó a la población alrededor de 60 gasolinazos. A Enrique Peña Nieto no sólo se le vino encima la casa de Las Lomas, sino también una caída del mercado apenas comenzando su sexenio. Libró la situación a base de préstamos y entregó en quiebra técnica las finanzas del país, con una deuda de 12 billones de pesos. Duplicó la que recibió de Calderón quien, a su vez, había multiplicado por dos la que dejó Fox.

Subsidio a la gasolina

El precio del barril de petróleo en el mercado spot rebasó ya100 dólares el barril tipo Brent. El motivo es infausto: suenan tambores de guerra en Ucrania. Pemex recibirá un ingreso extraordinario que no está previsto en el presupuesto del gobierno federal de 2022. La Cámara de Diputados lo fijó conservadoramente en 55.10 dólares el barril, pero ayer ya había llegado a 88.48. Obviamente, hay presión sobre el costo de la gasolina y el diésel. Las últimas semanas Hacienda optó por no cobrar el impuesto (IEPS) en la Magna, con lo que dejó de recaudar 5.49 pesos por cada litro. Se trata de evitar un gasolinazo, como es el compromiso de Andrés Manuel. Otro efecto es que el ingreso extra cubrirá la baja de la producción. Desde una óptica negativa, habrá mayor presión inflacionaria y probablemente el Banco de México acelerará el proceso de aumentos de la tasa de interés líder. También tendrá consecuencias sobre los ingresos gubernamentales en caso de que al final del año muestren resultados por debajo de los esperados. El balance entre los efectos negativos y positivos es bueno: no faltarán recursos al gobierno federal para mantener el subsidio a la gasolina y el diésel, no recurrir a préstamos y concluir las obras en proceso. Y eso suele traducirse en votos.