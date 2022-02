Ap, Reuters, Afp, Sputnik Europa Press y Xinhua

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de febrero de 2022, p. 23

Washington. Al proclamar el inicio de una invasión de Ucrania , el presidente estadunidense, Joe Biden, anunció ayer sanciones contra oligarcas y bancos rusos, así como el despliegue de más tropas en los países bálticos, horas después de que la Unión Europea (UE) ordenó represalias contra políticos y funcionarios de la Federación Rusa, en respuesta a su decisión de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donietsk y Lugansk.

En la Casa Blanca, Biden denunció que el Kremlin violó claramente la ley internacional con el principio de una invasión rusa a Ucrania , y advirtió que habrá más sanciones si su par ruso, Vladimir Putin, va más lejos.

Estamos unidos en nuestro apoyo a Ucrania , declaró Biden, y añadió: nos oponemos a una agresión rusa . Respecto de las afirmaciones de Putin sobre la historia de Ucrania y la soberanía que mencionó durante un prolongado discurso antier, en el cual alteró algunos datos, Biden dijo que no engañará a nadie .

La decisión rusa sobre las repúblicas del Donbás equivalen a apropiarse de un gran trozo de Ucrania , subrayó Biden, y prometió que Estados Unidos va a seguir brindando asistencia en defensa a Ucrania .

Las sanciones anunciadas incluyen a líderes civiles de la jerarquía rusa, al Banco Central, al Ministerio de Finanzas y el Fondo Nacional de la Riqueza, con más de 80 mil millones de dólares en activos. Según las sanciones, se congelarán todos los activos de esos bancos en jurisdicciones de Estados Unidos.

Biden pareció reservarse algunas de las sanciones financieras más estrictas y de mayor alcance, que incluirían ratificar la suspensión de Alemania a cualquier operación del gasoducto Nord Stream 2; prohibición a las exportaciones que dejaría a Rusia sin acceso a alta tecnología para sus industrias y fuerzas armadas, y prohibiciones que dejarían de lado cualquier capacidad de Moscú para hacer negocios con el resto del mundo.

Biden informó del movimiento de tropas estadunidenses a las repúblicas bálticas Lituania, Estonia y Letonia. Enviará alrededor de 800 elementos de infantería y unas 40 aeronaves de combate desde otros puntos de Europa, además de que los aviones de combate F-35 y helicópteros AH-64 Apache cambiarán de ubicación, según informó un funcionario de Defensa.

El secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, dio por cancelado el encuentro previsto para mañana con su par ruso, Serguei Lavrov, y repitió que este es el comienzo de una invasión rusa a Ucrania .

Lloy Austin, jefe del Pentágono, comentó al ministro ucranio de Defensa, Dmitri Kelba: vamos a seguir trabajando de cerca con ustedes y en paralelo con nuestros socios y aliados para buscar una manera de evitar el conflicto , y aseveró que Putin todavía puede elegir entre evitar una guerra total y trágica en Ucrania.

Mientras, el ex presidente Donald Trump aseveró que con él al frente de la Casa Blanca la actual escalada nunca habría ocurrido . En declaraciones al programa de radio The Clay Travis and Buck Sexton Show, manifestó que el proyecto de Putin de, según él, desplegar sus tropas en Ucrania como un pacificador , es lo que podría hacer Estados Unidos en su frontera sur ante el flujo de migrantes.

Entre la sanciones impuestas por la UE a Rusia está la congelación de activos y la prohibición de visados contra los 351 diputados de la Duma que aprobaron el reconocimiento de la independencia de los territorios separatistas.

Además, la UE se propone apuntar sus sanciones a las relaciones económicas entre las dos regiones y la Unión Europea, y contra la capacidad del Estado ruso y su gobierno de acceder a nuestro mercado financiero y a los de capitales europeos para refinanciar su deuda , añadió Josep Borrell, representante del bloque para Asuntos Exteriores.

El canciller francés, Jean-Yves Le Drian, anunció la cancelación de la reunión que tenía prevista para el viernes en París con su par ruso, Serguei Lavrov.