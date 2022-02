Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de febrero de 2022, p. 27

Guadalajara, Jal., El gobernador Enrique Alfaro aseguró que desconfía de los colectivos de familias de desaparecidos que llegaron a Jalisco de otras partes del país y que desde el lunes y hasta el próximo sábado rastrearán en diferentes partes del estado para encontrar fosas clandestinas, pese a que durante el primer día localizaron dos osamentas en el fraccionamiento Lomas del Sur, en Tlajomulco, y este martes peinaron un cerro adyacente al fraccionamiento Santa Fe del mismo municipio.

Hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Yo pedí a la Fiscalía Especial en Personas de Desaparecidas (FEPD) y al Comité Local de Búsqueda (CLB) que tengamos mucho cuidado, porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos , dijo el mandatario en rueda de prensa.

Con más de 17 mil desaparecidos, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en ese delito y las declaraciones de Alfaro se dieron luego de que colectivos de Baja California, Sonora, Puebla, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Colima y Aguascalientes llegaron a acompañar a los grupos jaliscienses, los cuales se quejaron de que pese al hallazgo del lunes y de que dieron parte a la FEPD y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el personal llegó casi ocho horas después.