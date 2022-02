De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de febrero de 2022, p. a10

La española Sara Sorribes Tormo tuvo un debut complicado, pero pudo solventarlo para comenzar con éxito la defensa de su título del Torneo de Zapopan de tenis femenil, luego de vencer en sets seguidos a la estadunidense Katie Volynets.

Sorribes Tormo, tercera favorita para quedarse con el trofeo y número 32 del ranking mundial, se impuso 6-4 y 6-1 en dos horas y seis minutos de acción, en el segundo duelo de la jornada en el estadio Akron. “Ha sido un partido muy complicado, me han dicho que el primer set duró más de 1:20 horas, eso lo dice todo. Sabía que iba a ser duro, estoy muy feliz de la forma en que acabé jugando”, dijo la española al término del encuentro.

Una hora y 24 minutos duró la primera manga del partido, muy reñida por momentos con dos jugadoras que no daban una bola por perdida, que corrieron de un lado a otro para conectar sus mejores golpes y buscar la victoria.

He empezado peor de lo que he terminado, al final los nervios y tensión de primera ronda siempre existen. En todos los torneos de la WTA es muy complicado, con partidos difíciles. Tenía la piel de gallina, es lo que me provoca estar aquí, así que estoy muy feliz , dijo la actual campeona.

La colombiana Camila Osorio, cuarta favorita, también tuvo una presentación exitosa en Zapopan. Selló su pase a la segunda ronda tras vencer a la búlgara Viktoriya Tomova por doble 6-3.