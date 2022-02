Córdova regresó la imputación: Jamás he hecho acusaciones a ninguno de los miembros de su movimiento ni lo haría. He señalado que hay actores políticos, no sé a qué movimiento pertenezcan o si militan o no en su partido, que se han comportado de manera desleal con las reglas que ustedes fijaron .

El debate se tornó más tenso al discutir la propuesta morenista en la cual Llergo insistió –como lo hizo en una sesión pasada– en que el INE reportó a la SCJN contar con 2 mil 91 millones de pesos y la resolución de los ministros establece que debería organizar la revocación de mandato con ese monto.

La respuesta fue del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, quien explicó que la información remitida a la Corte reportaba la disponibilidad financiera (entonces de poco más de mil 500 millones de pesos, pero ayer se aprobaron 129 millones para sumar mil 696 millones), una reducción de costos en la organización en más de 500 millones de pesos y ahorros. No hay 2 mil 91 millones de pesos disponibles para la revocación de mandato.

En respaldo a su argumentación, las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala retomaron los datos para explicar que el INE ha hecho esfuerzos importantes para asumir su responsabilidad de organizar este proceso, incluso con la disminución de costos.

Llergo insistió en que la resolución de la SCJN indica expresamente 2 mil 91 millones de pesos. Acusó a las consejeras de insultar la inteligencia del pueblo y reviró: “¿Quién miente, cómo llega la Corte a este monto? Lo único que recibimos son evasivas, argumentando que son pequeñeces: Quieren imponer su verdad .