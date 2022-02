César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 22 de febrero de 2022, p. 6

El quinto tribunal colegiado en materia penal negó el amparo al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury en contra de la prisión preventiva dictada el 9 de abril de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, ya que se le relaciona con actos de corrupción por aprobar las reformas estructurales en el sexenio anterior, al recibir supuestamente sobornos con recursos provenientes de Petróleos Mexicanos y de la constructora brasileña Odebrecht.

Según el expediente, Lavalle Maury recibió 97 millones 190 mil pesos por aprobar la reforma energética y realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita por al menos 52 millones 390 mil pesos, por lo que podría alcanzar una pena mínima de 12 años de prisión y una máxima de 39, así como cubrir la reparación del daño.

Durante la comparecencia del panista el año pasado, los fiscales indicaron al juez de control del Reclusorio Norte que si le cambiaban la medida cautelar existiría un alto riesgo de fuga, ya que no existe la certeza sobre el lugar de su residencia.