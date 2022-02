Hemos completado de manera proactiva una revisión interna de nuestros contratos y tratos comerciales con Pemex a partir de 2016, y no hemos encontrado registros de que Keith Schilling esté involucrado, nombrado o mencionado en ninguna documentación. Seguimos teniendo certeza de que no existe ningún conflicto de intereses o relación entre nuestra empresa, el señor Schilling, Pemex y un tercero , señaló.

Incluso, planteó que al momento de hacer el contrato de arrendamiento, Schilling desconocía que Carolyn Adams era esposa de una autoridad mexicana .

“Baker Hughes no es dueña de la casa, no tenemos influencia sobre ésta, sobre qué decisiones se tomaron de la casa y no sabíamos de sus trámites de rentarla, no es nuestra obligación investigar la vida privada de los empleados (...) lo que encontró el grupo es que no hay ninguna conexión entre la renta de la casa y Baker Hughes (…) incluso no se tenía conocimiento que él (Keith Schilling) supiera que Adams tenía una relación con el hijo del Presidente”, subrayó Pérez.

La firma apuntó que con respecto a su relación de negocios con México, Pemex ha proporcionado una explicación detallada de sus contratos y de cómo fueron licitados y adjudicados en pleno cumplimiento de las leyes.