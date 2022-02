Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 22 de febrero de 2022, p. 3

Las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe general de Fiscalización Superior de la cuenta pública de 2020 se hicieron en fase preliminar y se irán aclarando, sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al refrendar que en su gestión no se permite la corrupción, atajó que no somos iguales, en este gobierno no hay ladrones, para que quede claro .

Además, interrogado sobre la continuidad del titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle Fernández, instancia señalada por la ASF, el mandatario dijo que si no se demuestran delitos, no se pueden hacer juicios sumarios, pero si hay corrupción, se castigará a quien sea . También confirmó que existen denuncias presentadas por malos manejos de funcionarios de esa dependencia.

En su conferencia diaria, refirió que sus adversarios usan informes como el de la Auditoría para que se piense que su gobierno es igual a los anteriores.

“Antes operaban el Chupacabras, el Diablo, Don X, etcétera, con impunidad. Ahora ya no, no somos iguales, en este gobierno no hay ladrones, para que quede claro. Desde luego, va a seguir la campaña, y qué bueno, porque esto demuestra que hay una vida pública activa en México”, expresó.

Instantes después sacó su tradicional pañuelo blanco, con el que indicó: No hay corrupción, ya no es el tiempo de los gobiernos pasados .

En este contexto, reiteró su crítica al informe presentado por la ASF en febrero de 2021 sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en la que se afirmó que suspender el proyecto costó 300 mil millones y (después) tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones .

López Obrador comparó que su administración está teniendo resultados, como la reducción de homicidios, que momentos antes se explicó en la conferencia.

De igual forma, expuso que están funcionando los precios de garantía, a la vez que reconoció que independientemente de las observaciones de la ASF a Segalmex, hay denuncias penales interpuestas hace seis meses o incluso un año, como publicó La Jornada el pasado 15 de febrero. Recalcó que ya se está actuando y se informará.

Sí, hay denuncias presentadas por malos manejos de funcionarios de Segalmex, se han presentado denuncias, no precisamente por las observaciones de la cuenta pública, sino por otras formas de evaluación que detectó la Secretaría de la Función Pública , añadió.

En tanto, sobre las observaciones dadas a conocer el fin de semana, aseveró que no se puede todavía concluir nada y siempre yo he dicho y voy a seguir sosteniendo que, si no hay pruebas, si no se demuestra de que se cometió un delito, no se puede juzgar a nadie .

El tabasqueño subrayó que su gobierno procurará que no se confunda a Segalmex con Conasupo, que tras jugar un papel importante luego se corrompió .

Lo de la auditoría se va a responder y, si hay delitos, hay corrupción, se va a castigar a quien sea, no hay impunidad para nadie , concluyó.