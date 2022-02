L

o que hoy parece un fenómeno social de importación que nada tiene que ver con la vida de esta metrópoli, se convirtió ayer en una muy preocupante realidad que debe ser atendida de inmediato por las autoridades la ciudad.

No puede escapar a la observancia de un gobernante el que un menor porte un arma mortífera y que, además, la pueda accionar, accidental o conscientemente, dentro de un salón de clase.

A la noticia de que un niño de 12 años, estudiante en la Escuela Secundaria Diurna 79 República de Chile, que se ubica por los rumbos de calzada de La Viga, en Iztapalapa, había accionado una pistola calibre .380, la reacción de la derecha panista no se dejó esperar, y si bien no hace mucho los azules votaron en contra de que se pusiera atención a las cosas que los menores llevan a la escuela, hoy reviven la idea de la mochila segura como forma de ataque inmediato al gobierno de la ciudad.

El proyecto mochila segura , que si no mal recordamos se puso en práctica precisamente en lo que hoy es la alcaldía Iztapalapa, fue prohibido porque violaba los derechos de los menores, según planteaban los estudiosos del asunto, y también la mayoría de los partidos políticos, así que esa fiscalización no funcionó, por lo que tanto el gobierno de la ciudad, como las autoridades de educación, deben trazar un plan para que esto que hoy se califica de eventualidad, no se convierta en una constante altamente peligrosa.

Pero no se trata sólo de la preocupación de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no, tenemos que dejar en claro que el arma que portaba el niño era una pistola registrada en la Secretaría de la Defensa, y aunque no sabemos si el registro estaba a nombre del padre de Uziel –así se llama el menor–, se ha dicho, en principio, que el hombre compró la pistola luego de haber sufrido un asalto.