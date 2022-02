Segalmex es un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarro-llo Rural, cuyo fin es atender lo señalado enlos artículos 4 y 27 último párrafo de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que al Estado le corresponde garantizar que toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; promover las condiciones para el desarrollo integral y sustentable, con el propósito de garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo social y fomentar la actividad agropecuaria, además de asegurar el abasto suficiente para toda la población, en especial dirigido a niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables , de acuerdo con su propia definición.

Pues bien, el domingo pasado la ASF documentó que en 2020 Segalmex registró irregularidades por 8 mil 636 millones de pesos. De esa cantidad, tiene pendiente de justificar el gasto de 5 mil 640 millones de pesos, mientras Diconsa no ha informado sobre mil 413 millones y Liconsa de mil 583 millones. Entre las inconsistencias observadas está la prestación de diversos servicios que no se comprobaron, se reportaron productos de los que se carece el registro de entrada a las tiendas y el pago a agricultores sin la existencia de facturas. Entre 2019 y 2020, tan sólo los gastos de operación crecieron 186.4 por ciento con un total de 3 mil 289 millones de pesos, monto equivalente a una tercera parte de los subsidios entregados .

Ante tal panorama, el presidente López Obrador subrayó: en este gobierno no hay la-drones, para que quede claro. Si hay delitos o co-rrupción se va a castigar a quien sea, no hay im-punidad para nadie. Hay denuncias por malos manejos de funcionarios de Segalmex, se han presentado denuncias, no precisamente por las observaciones de la Cuenta Pública, sino por otras formas de evaluación que detectó la SFP. No se puede juzgar a nadie, no podemos hacer juicios sumarios. Pero sí quiero que quede claro que no se acepta la corrupción de nadie .

