L

a Auditoría Superior de la Federación se ha vuelto un organismo disfuncional desde que lo preside David Colmenares Páramo. Fue archivada meses atrás una solicitud del PT, presentada por Gerardo Fernández Noroña, con el fin de separarlo del puesto. Acaba de presentar su reporte sobre el ejercicio del gasto público de 2020, el segundo año de la actual administración. De acuerdo con el documento, existen irregularidades por 60 mil 834 millones de pesos, de los cuales 39 mil 565 millones corresponden a estados y municipios. De ese total sólo se han recuperado mil 782 millones. El problema es que no sabemos si es la versión definitiva. Las irregularidades pueden ser por una cifra mayor o menor. Algo desconcertante sucedió con el costo del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Auditoría primero dijo que la cancelación había costado más de 300 mil millones de pesos. Hacienda repuso que las cuentas estaban mal hechas, la cifra era menor. Entonces, la Auditoría recalculó y la bajó a 113 mil millones de pesos. En resumen: todavía hoy no conocemos con certeza la realidad. Con este antecedente no puede tomarse como definitivo el reporte que presentó Colmenares.

Habla Diego

Adversarios políticos desde siempre, vale la pena registrar la única ocasión en que Diego Fernández de Cevallos ha coincidido con Andrés Manuel López Obrador. En el programa de radio de Pepe Cárdenas, Diego expresó esto: “Lo cierto es que hasta hoy no está demostrada la existencia de una ilegalidad o de un delito en la investigación dada a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por Loret de Mola y Latinus, sobre la vida del hijo y la nuera de López Obrador en Houston; no está probada la existencia de una ilegalidad o un delito…” No lo dijo Fernández de Cevallos, pero habría que insistir en que se trata de una campaña de desprestigio financiada por intereses creados . Destaca Roberto Madrazo, otro adversario de López Obrador, fallido ex candidato priísta a la Presidencia de la República. Conforme se desenrede la madeja se conocerán más nombres.

El Twitter de Trump

Aunque presentó algunos problemas técnicos, la nueva red social de Donald Trump, Truth Social, está en operación desde ayer, con algunos usuarios sin poder registrarse y otros que reciben mensajes de error. Trump apuesta a que los más de 50 millones de seguidores que tenía en Twitter se conviertan en usuarios de su red. Su compañía Trump Media & Technology Group lanzó Truth Social para dar al ex presidente una plataforma después de que fueron canceladas sus cuentas de Twitter y Facebook. La aplicación, lanzada el Día de los Presidentes, se ha probado desde diciembre, hay una larga lista de espera para registrarse. Rumble, que es visto como una alternativa de derecha a YouTube, proporciona tecnología y servicios en la nube. Sus inversionistas incluyen a los conocidos capitalistas conservadores JD Vance y Peter Thiel. El primero, autor de Hillbilly Elegy, también es candidato republicano al Senado en Ohio.