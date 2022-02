En la gresca, ocurrida de las 15:30 horas, fueron detenidos el dirigente estatal de la gremial, Gamaliel Guzmán Cruz, y dos profesores más. Dos horas más tarde, los docentes fueron liberados por sus compañeros cuando se encontraban a bordo de una patrulla en el estacionamiento de la Fiscalía General del Estado. Los mentores eran resguardados por tres elementos policiacos, quienes no impidieron que se los llevaran.

Morelia, Mich., Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se enfrentaron ayer por la tarde con elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP) que les impedían instalar un plantón frente al palacio de gobierno en protesta porque a más de 31 mil profesores no les pagaron la quincena pasada.

Después de las 19 horas, un grupo de maestros encabezado por Guzmán Cruz se plantó frente a la puerta principal del palacio de gobierno.

Ahí, el dirigente magisterial declaró que no esperaban que la policía respondiera de esa forma y que temía que durante la noche algún grupo de choque los atacara, por lo que aún no decidía si instalaban el campamento en la avenida Madero.

Expuso que las demandas de la CNTE son justas, porque no es posible que después de dos años no se les pague a profesores . Dijo que la respuesta del gobierno estatal no ha sido adecuada y espera un diálogo con fines resolutivos.

Cerca de las 9:30 de la mañana, los mentores irrumpieron en una rueda de prensa que el secretario de Gobierno estatal, Carlos Torre Piña, ofrecía en un salón de las oficinas del Ejecutivo, conocidas como Casa de Gobierno. Ahí tomaron los micrófonos y explicaron el porqué de las movilizaciones.

Otras peticiones de la CNTE son que se cubran salarios a trabajadores de programa alternativos, el otorgamiento de bases a egresados normalistas del periodo 2019-2020 que siguen pendientes, recategorizar y ajustar sueldos a decenas de docentes cuya situación no se ha regularizado.