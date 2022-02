Ana María Vallejo, una de las hermanas de Keren, criticó la actitud de la servidora pública que se había comprometido a recibirlos. Que salgan y nos digan qué pasó con mi hermanita. Ya la mataron, que nos digan por qué no la atendieron. Queremos justicia, que se castigue a quien se tenga que castigar .

Reconoció que en el IMSS hay muchas personas que tienen ética, que tienen pasión por trabajar; a veces sin un sueldo, ya cansados, siguen ayudando a las personas. El reproche es para quienes no tienen vocación, en quienes confiamos las vidas y no lo toman con ética ni atienden el juramento que un día hicieron , sentenció.

Días después vio a la funcionaria federal en las oficinas de la subdelegación de la FGR, pero no ha tenido información sobre los avances de las investigaciones administrativas ni penales.

Es la voz del pueblo que pide justicia, no sólo para nosotros sino por otros casos de negligencia médica , manifestó Michel Cortés, esposo de Keren y padre de dos hijos, uno de ellos de 22 días de nacido.

Jesús Vallejo, padre de Keren, criticó la tardanza en la indagatoria y la protección a la médica que intervino a su hija. Le dio flojera atenderla. No sé cuántos involucrados hay, pero quiero que se haga justicia. Señor presidente (Andrés Manuel López Obrador), creemos en su promesa .

Arturo Verduzco, abogado de la familia, aseveró que Keren Vallejo murió por una hemorragia causada por un desgarro en la parte izquierda del útero y que no se trata de negligencia médica, sino de un homicidio .

Explicó que el sangrado se fue hacia la espalda , pero el equipo médico se encuentra en muy malas condiciones y no permitió verlo. Además, indicó que el médico que la trató en recuperación solicitó información a la doctora que la operó, “pero ella no dijo nada y la trataron como si fuera sólo una baja de presión. Le dieron medicamento y continuó sangrando.

Había dos litros de sangre dentro de su estómago y esa fue la causa de su muerte. ¿Se pudo haber evitado? Sí, si la doctora que la operó hubiera dicho lo que pasó en la cesárea. Eso sólo se supo cuando hicieron el estudio patológico después de la muerte. En esa autopsia salió dónde empezó todo el problema y que no lo trataron correctamente debido a las malas condiciones del equipo, que ya fue reportada varias veces .

Señaló que un homicidio se comete cuando alguien hace algo o deja de hacerlo , especialmente cuando es por omisión impropia. La doctora que la estaba operando debió haber suturado ese desgarre. Eso no fue negligencia , insistió.

Verduzco aseguró que también se desprende el delito de encubrimiento por obstruir, ocultar o alterando datos que puedan llevar al esclarecimiento del delito, pues en este caso no se mandaron los órganos al lugar donde se haría la necropsia, “¿por qué? Porque se hubiera dado cuenta el doctor de que ahí estaba un desgarre y esa fue la causa de la muerte. No murió por desangrarse; murió porque tenía un desgarre que no fue atendido.

Lo peor es que pudo haberse salvado , subrayó. Si la médica hubiera dicho lo que pasó, la hubieran abierto de nueva cuenta. Si ella no podía arreglar el desgarre debió haber pedido ayuda, y no lo hizo.”

Advirtió que a pesar del estado crítico de Keren y de los resultados del ultrasonido, la cirujana rechazó volver a abrir el vientre y ordenó el traslado de la paciente del nosocomio de maternidad al hospital de especialidades contiguo.

Sobre las penas que alcanzarían los involucrados, el abogado explicó que por retener los órganos ilegalmente como los tuvo el hospital serían de cuatro a 16 años de prisión; si la delegada fuera la encargada a su vez de quienes cuidan esos espacios, andaría entre cuatro y seis años de prisión; por homicidio estamos hablando de entre ocho y 15 años .

El IMSS sí entregó información a la familia con los nombres del equipo médico que atendió a Keren, reveló Arturo Verduzco. Parece ser que la doctora que la atendió en cuanto salió de la operación pidió permiso para retirarse. Si se dio cuenta de que salió mal, lo que quería era irse .

Ante la muerte de Keren y la irritación social que comenzó a generar este caso, Desiree Sagarnaga solicitó el 7 de febrero la renuncia de la directora y la subdirectora del nosocomio, quienes regresaron a sus puestos de base, con la anuencia de la dirigencia del sindicato de trabajadores del IMSS.