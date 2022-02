Para ser sincero no me gusta que (Nadal, Daniil Medvedev, Alexander Zverev y Stéfanos Tsitsipás) estén aquí porque quiero tener más oportunidades de ganar. He venido cuatro o cinco veces y éste es definitivamente el torneo más duro desde que comencé a venir. Habla de lo bueno que es el torneo , declaró Fritz.

En otros partidos efectuados ayer, el alemán Peter Gojowczyk derrotó al estadunidense Brandon Nakashima por parciales de 6-4 y 6-4, mientras el serbio Dusan Lajovic venció por 6-4, 4-6 y 7-5 a Sebastian Korda, también del país de la bandera de las barras y las estrellas.

En tanto, en el Abierto de Zapopan la estadunidense Madison Keys, sembrada número dos del torneo y una de las favoritas de la afición, sorprendió al caer en la primera ronda del certamen contra la francesa Harmony Tan por parciales de 6-4, 1-6 y 6-1.