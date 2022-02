Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 22 de febrero de 2022, p. a10

Lorena Ochoa se balancea de forma delicada mientras prepara un golpe que ejecuta cual si fuera una función natural, como respirar. Sin la presión de la competencia, refleja serenidad en sus movimientos, de precisión imborrable a pesar de que hace más de una década se retiró del circuito profesional. Desde entonces, nadie en México ha podido alcanzar el lugar que mantuvo en la élite del golf internacional.

Fueron casi diez años de competencia profesional sin tregua, de viajes interminables, de defender la cima del ranking del golf, con sacrificios y una entrega absoluta en la que la vida personal se diluye.

He recuperado parte de mi vida personal , dice sonriendo mientras camina en el campo, su elemento natural.

Siempre he hecho lo que me gusta y eso me hizo feliz, pero también perdí mucho de mi vida, lejos de la familia y de mis amigos , agrega; sin embargo, lo que conseguí ha inspirado a muchas jóvenes que llegaron después; hoy tenemos estupendas representantes a nivel de la LPGA. El golf mexicano florece, hay que tener paciencia .

El torneo donde participa Lorena es el Pro-AM IGPM, siglas de la asociación Impulsando al Golf Profesional Mexicano. Una competencia que se realiza anualmente y que tuvo lugar en el Club Campestre de la Ciudad de México. Como este deporte exige una gran inversión de recursos para acudir a los circuitos internacionales de competencia, la agrupación convoca a aliados y patrocinadores para apoyar a las golfistas emergentes en su transición del amateur al profesionalismo. El torneo lo ganó Joel Thelen, seguido por Nicole Autrique y Trevor Sluman en tercer sitio.

Lorena se acerca al green, la zona de pasto perfecto alrededor del hoyo, y da un toque sublime, una ecuación de fuerza y dirección asombroso. En cada impacto, los caddies la miran con los ojos muy abiertos y susurran: “Qué golpe, la seguridad no se pierde. Parece como si siguiera en el Tour”.