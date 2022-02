L

a trasnacional española Iberdrola –sucia entre las sucias– rechazó –por decirlo suave– la invitación que le extendió la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para participar en el Foro de Parlamento Abierto (en donde se analiza la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador) y en él se pronunciara. Pero no, es de esas empresas que cruzan el pantano y se manchan hasta la última pluma. De hecho, ese ha sido su proceder desde su fundación, un consorcio depredador que presume energías limpias para, siempre, hacer negocios sucios.

Tras la negativa, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, señaló que la verdad pesa y por ello la trasnacional española se niega a transparentar sus jugosos y sucios negocios en este país y en todos aquellos en donde ha clavado sus colmillos. Tal vez la declinación fue por sugerencia de uno de sus consejeros independientes en Iberdrola México, Liébano Sáenz (ex secretario particular de Ernesto Zedillo cuando este ocupó Los Pinos) o de Javier Díez de Polanco (sobrino de uno de los fundadores del Grupo Prisa, editor del periódico El País).

Pues bien, a Iberdrola se le extendió una invitación para participar, el próximo miércoles, en el Foro 24: grandes productores y consumidores de electricidad , pero como ahí hay que dar la cara y explicaciones, la trasnacional española –acostumbrada a moverse y hacer negocios en lo oscurito– dijo que se abstenía, lo que no quiere decir que bajo el agua no trate de tumbar la reforma eléctrica.