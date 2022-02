C

omo ya lo sabe medio mundo (tenemos hasta el 10 de abril para que lo sepa la otra mitad), el segundo domingo del cuarto mes de este año, se llevará a cabo la equívoca, muy mal concebida, y reglamentada consulta nacional.

Pues de conformidad, asimismo, con la legislación mencionada, las autoridades competentes (en su acepción de incumbencia, no de conocimientos y capacidad) decretaron, a partir del pasado día 4 una veda electoral que entre otras cosas prohíbe la contratación de tiempos en radio y televisión para promover entre los electores cualquiera de las dos opciones. No me parece mal la medida, pero sí un tanto innecesaria, porque quienes tienen los recursos para esas erogaciones (nótese que no dije gastos, pues estas inversiones resultan ampliamente redituables) jamás dan la cara.