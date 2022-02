¿C

uál es el balance de la campaña que los intereses creados han lanzado contra el presidente López Obrador? Ha hecho mucho ruido en los medios de comunicación, pero no ha conseguido su propósito: ligarlo en forma personal y directa a actos de corrupción. Los ataques a sus hijos hasta hoy han quedado en denuncias sin sustento jurídico. No son funcionarios públicos, no han incurrido en conflicto de interés. Enfrentan la situación absurda de probar su inocencia. Ayer La Jornada publicó el contrato de arrendamiento y recibos de alquiler de la casa que ocuparon él y su esposa en Houston, antes de la que habitan actualmente. Fue algo sucio que se publicara y reprodujera la investigación sin pedir la versión de los acusados. Han gastado una fortuna los opositores, pero no han conseguido nada todavía. La República está tranquila y trabajando. El peso no se ha devaluado y vuelven los capitales golondrinos a partir de que el Banco de México subiera la tasa de interés. Ingresa un río de dólares inesperado por el petróleo. Las obras públicas no se han detenido. La vacunación alcanza 178 millones de dosis, en sus diferentes formatos. Los programas sociales distribuyen miles de millones de pesos entre los necesitados. La relación con Estados Unidos es de jaloneos, como ha sido siempre. No hay protestas callejeras. Por otro lado, el fin de semana el Ejército reafirmó su lealtad y apoyo a su comandante supremo. Uno de los subproductos de la campaña contra López Obrador son los memes. Han derrochado ingenio. Pero un gobierno legalmente constituido, e internacionalmente reconocido, no lo tumban los memes ni sus autores. Por supuesto, seguirán más capítulos.

Estrategia golpista