Teherán., Los legisladores iraníes instaron ayer al presidente Ebrahim Raisi a obtener garantías de Estados Unidos y tres países europeos de que no se retirarán del acuerdo nuclear que se renegocia en Viena, informó la agencia de noticias iraní Icana.

En tanto, el premier israelí, Naftali Bennett, afirmó que un acuerdo sobre el programa nuclear iraní es inminente , pero advirtió que sería frágil en comparación con el alcanzado en 2015.

Las conversaciones en Viena entre China, Rusia, Francia, Alemania, Reino Unido e Irán buscan salvar el acuerdo de 2015 que había permitido levantar sanciones económicas internacionales contra la República Islámica a cambio de limitar su programa nuclear.

Estados Unidos participa indirectamente en las conversaciones porque se retiró del acuerdo en 2018 por orden del entonces mandatario Donald Trump. El presidente Joe Biden ha señalado que quiere volver al pacto.

Icana informó que 250 legisladores instaron a Raisi y su equipo negociador a obtener garantías de Estados Unidos y tres países europeos de que no se retirarán del acuerdo después de que se renegocie y de que no restablecerían las sanciones si Teherán no cumple sus compromisos.