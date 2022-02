Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 21 de febrero de 2022, p. 22

Credit Suisse, uno de los bancos de mayor presencia a escala mundial, tenía una serie de cuentas de clientes de alto riesgo, aunque por años manifestó que tomaba todas las medidas necesarias para asegurar que los recursos que resguarda eran legítimos, reveló una investigación periodística.

La filtración analizada por 48 medios internacionales consistió en 18 mil cuentas bancarias, que en conjunto contenían 100 mil millones de dólares, los cuales se presume que llegaron al banco suizo derivado de lavado de dinero o corrupción política.

La investigación nombrada Suisse Secrets se suma a otras filtraciones como los Panamá Papers, Paradise Papers o Pandora Papers, que han exhibido las comodidades que dan los bancos en complicidad con otras figuras jurídicas para facilitar el lavado de dinero.

También subraya el papel de Suiza, origen de Credit Suisse, donde el secreto bancario funge como el principal lema de las instituciones de crédito.

Los documentos muestran un patrón, de acuerdo con los medios que los analizaron: Credit Suisse abrió cuentas para personas multimillonarias a nivel mundial entre las que destacan una serie de personajes con antecedentes sospechosos .

Entre las cuentas de riesgo halladas en Credit Suisse se encontraban las del rey Abdullah II de Jordania, los dos hijos de Hosni Mubarak, quien fue presidente de Egipto por casi 30 años, así como del ex viceministro de energía de Venezuela, Nervis Villalobos, reportaron The Guardian, The New York Times y el Miami Herald.