Lunes 21 de febrero de 2022, p. 5

El cantante Carlos Gardel (1890-1935) es la imagen del tango; incluso, la juventud hoy quiere y escucha al intérprete de ese género que vive un reverdecer desde los años 90, sostiene el historiador argentino Felipe Pigna, autor de la biografía Gardel, editada por Planeta.

El legendario compositor de Volver es absolutamente popular en Argentina, es un icono. Uno ve su foto y hay un montón de símbolos que se despliegan, no sólo en Buenos Aires, su ámbito natural, sino en el resto del país , refiere el también editor en entrevista desde la capital del país sudamericano.

Felipe Pigna agrega que el tango es una canción popular con mucha profundidad. Viene mucha gente del exterior a aprender a bailarlo. Es una figura icónica, no sólo en Argentina, sino en otros países de América Latina, donde también es muy recordado: Colombia y Cuba; en México también es muy conocida .

Pigna (Buenos Aires, 1959) recuerda que para escribir el texto escuchó las 890 grabaciones de Carlos Gardel, una locura, porque grabar en esa época no es como hacerlo ahora: era un sacrificio tremendo, ya que se grababa y se impresionaba en la placa a la vez, con un nivel de calor y de incomodidad tremendos .

Destaca que su interés en Gardel proviene de su familia, donde se escuchaba mucho tango. “A los dos años ya los cantaba, para alegría de mis abuelos. En mi adolescencia me incliné más por el rock y Carlitos quedó un poco de lado. Después, ya como historiador me lo fui encontrando en muchas instancias.

El tango te espera

“Hay una frase muy linda que se dice en Buenos Aires: ‘El tango te espera’; significa que en algún momento te dice cosas y vuelves a encontrarte con él. Eso me pasó en torno a mis 50 años, volví a escuchar a Carlos Gardel y me pareció muy interesante hacer una biografía tomándolo no como un mito, sino como personaje histórico, como realmente es.”

En esa investigación se interesó, dice el autor, por en qué momento Gardel escribía, qué pasaba en el mundo, cómo lo condicionaba en su elección de repertorio, en sus amistades y en su vida. Es fundamental que la gente se ubique en ese contexto tan interesante que va de 1890, año de su nacimiento, a 1935, cuando tiene el fatal accidente. Ahí pasaron cosas muy importantes para el mundo .

Refiere que Carlos Gardel fue censurado cuatro décadas después de su muerte en la sangrienta dictadura de Videla. “Tangos como Yira, yira y otros que tenían que ver con la descripción social. Fue un escándalo, y los medios cómplices de la dictadura sacaron editoriales diciendo que era un absurdo. Terminaron dejando sin efecto el veto”.