▲ Ante los reproches de vecinos por la mala ejecución de los presupuestos participativos de 2020 y 2021, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, los increpó y les advirtió: Si unos cuantos creen que me voy a chingar cuando intentan venir a reventarme los eventos, no se hagan bolas, no me conocen . Foto tomada de un video en Twitter