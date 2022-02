D

ora María Téllez, la Comandante Dos, figura histórica de la revolución que en 1979 tumbó la dictadura de la dinastía Somoza que por décadas sofocó a Nicaragua, fue condenada hace pocos días a ocho años de cárcel. El juicio que la condenó fue una farsa grotesca: a ella le dieron cuatro minutos para pronunciarse, y aun el juez la interrumpió tres veces.

En el mismo juicio, otra figura de relieve en el desaparecido sandinismo, Víctor Hugo Tinoco, fue condenado a 13 años de prisión.

También hace poco se supo del fallecimiento del comandante Hugo Torres, quien llegó a general cuando existía el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Él había sido apresado por el gobierno de Ortega.

Un detalle revela de manera absolutamente nítida en qué tipo de gente se transformó Ortega: el entonces comandante Torres y Dora encabezaron en 1979 la acción que liberó al hoy dictador de la cárcel somocista.

Son muchísimos los que fueron figura de especial relieve en el periodo que el sandinismo existió –de la victoria en 1979 hasta la derrota electoral de 1990– y que hoy están exiliados, aislados o detenidos.

Lo que era inicialmente una ávida sed de poder de la pareja Ortega-Murillo se transformó en una copia brutal de lo que fue la dictadura de la dinastía de los Somoza. Y si en un primer momento esta constatación me abrió una herida en el alma, ahora me cubre de indignación.

Recuerdo bien el jueves 24 de enero de 1980. Ese día viajé por primera vez a la Nicaragua sandinista. La revolución que tumbó a Anastasio Somoza llevaba exactamente seis meses y cinco días.

Hasta entonces yo había mantenido contacto a la distancia con el escritor Sergio Ramírez, a quien me une hasta hoy una cálida amistad.

Todavía guardo en la memoria la emoción de aquella primera de una larguísima serie de visitas mientras duró el sandinismo, que liquidó la dinastía que hacía décadas saqueaba y sofocaba aquel hermoso país.

Eran mis años mozos, y a ejemplo de un buen puñado de extranjeros que respaldábamos y tratábamos de colaborar, pude tener bastante contacto con varios de los integrantes del nuevo gobierno.

En esas reuniones informales, muchas veces largas cenas que se extendían por horas, estuve, siempre al lado de más sandinistas, con Daniel Ortega entre ellos.

Siempre me pareció un hombre cerrado, de mirada desconfiada, que se quebró una única vez, en 1986, cuando me habló de su hermano Camilo, muerto en combate por las fuerzas de Somoza cuando era muy joven. También cuando me contó que de los 15 a los 34 años él, Daniel, jamás tuvo casa: vivió en la clandestinidad, vagando de un sitio a otro. Por primera y única vez sentí algo de humano en aquella figura de piedra.