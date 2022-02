El acompañamiento sicológico es un proceso de duelo, porque no sólo se desfiguró el cuerpo con lesiones permanentes, que no sanarán nunca, sino también por haber perdido a quienes ellas eran. Por eso hay que resignificar la pérdida de la identidad, fortalecer la autoestima para enfrentar el miedo, la ansiedad y todas las demás secuelas sicosociales de un evento tan traumático , puntualiza la sicóloga Yazmín Ramírez, quien trabaja en la agrupación Línea de Atención Emocional para Mujeres en Crisis.

Cita el caso de la propia Carmen Sánchez, quien en 2014 fue atacada por su ex compañero, pero el delito fue calificado como lesiones y ello favoreció la impunidad de su agresor durante varios años.

En diciembre de 2020, Carmen creó, con Canseco, una fundación para conjuntar esfuerzos en apoyo a las víctimas, que coordina esencialmente trabajo voluntario: doctores que realizan intervenciones sin cobrar honorarios, algún hospital que dona el tiempo de quirófano, tatuadoras que regalan su talento para colocar flores en los espacios dañados y la obtención de recursos para los insumos médicos necesarios.

Las secuelas del horror

“Soy Esmeralda Millán; a mí me agredieron el 2 de diciembre de 2018. Fueron el papá de mis hijos y tres personas más. Ya tenía tiempo que estábamos separados, pero él no entendió. Me dijo: ‘o eres mía o de nadie’”. Él está detenido, pero sus tres cómplices siguen libres.

Esmeralda resume su historia mientras espera la enésima operación, esta vez en la nariz, por la dificultad para respirar por una de las fosas nasales. Tengo miedo , confiesa. Pero siempre lo ha tenido. Las intervenciones son complejas: para la de ahora tomarán cartílago del oído para “apuntalar “ su nariz.

Hoy sólo busco una sentencia justa, quizá 40 o 50 años. Pero sé que no me regresarán a ser la que fui, la que era; el daño ya está. Nunca me voy a curar de las heridas por dentro. A lo mejor por fuera estoy un poco bien, pero por dentro no .

–¿Qué tanto se pueden superar las secuelas sicológicas? –se le pregunta a Yazmín.

–Se aprende a vivir con la pérdida, con el dolor. Quedan, sí, sentimientos de coraje, rencor, tristeza. Las terapias colectivas que se ofrecen en la fundación buscan la resignificación de sus sentimientos. Estas secuelas no desaparecen, pero se puede reducir la intensidad, que ya no las paralice el miedo o la ansiedad, que esos sentimientos ya no sean discapacitantes, que rehagan sus lazos afectivos. No se van a curar, pero sí aprender a vivir con ellos.

La fundación creó otra alternativa para contribuir a la recuperación anímica de estas mujeres: tatuar las zonas dañadas o aquellas donde ha sido necesario retirar piel para hacer injertos en otras partes visibles.