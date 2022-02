El ahora abanderado emecista señaló que seguirá defendiendo cualquier política que procure el bienestar de la sociedad. Explicó que si lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador encarna sus principios y valores, estará de acuerdo en apoyarlo. Pero si el Ejecutivo se coloca en una posición diferente, ya no.

En conferencia de prensa, dio a conocer la carta que dirigirá al presidente del partido guinda, Mario Delgado, para solicitar la cancelación de su afiliación. En ella argumenta que no está de acuerdo en que el PVEM se haya adueñado de las decisiones que corresponden a Morena y a la ciudadanía.

El partido naranja también postuló a Patricia Flores, ex jefa de la oficina de la Presidencia de la República en el sexenio de Felipe Calderón, como su abanderada para el gobierno de Durango.

Antes de llegar a Morena en 2016, Pech militó en el PRI por tres décadas. En las encuestas internas del partido guinda para definir la candidatura a la gubernatura se colocó por debajo de la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, a quien dijo que no daría su apoyo.

Por su lado, Patricia Flores rechazó que su participación en la administración de Calderón sea un lastre en la contienda por el gobierno de Durango y dijo estar orgullosa de su pasado profesional.

Justificó su salida del PAN y su salto a MC con el argumento de que en su sentir no estaba el de hacer un cogobierno con el PRI, quien gobernó el estado por tantos años sin que pasara nada. Ello en alusión a la alianza del blanquiazul con el priísmo.

Explicó que para ella “el chapulineo” es cuando los grupos de las fuerzas políticas acaparan espacios en los estados y en la Federación. Es un mismo grupito cuyos integrantes un día son diputados locales, al otro, regidores, y después diputados federales y no se da espacio a las nuevas generaciones. “El verdadero chapulineo está ahí y no en tener congruencia política”, expuso la ex calderonista.