Leopoldo Ramos y Gustavo Castillo

Corresponsal y enviado

Periódico La Jornada

Domingo 20 de febrero de 2022, p. 3

Ramos Arizpe, Coah., En México las élites deberán acostumbrarse a que las mayorías mandan, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la fundación del Ejército Mexicano.

Poco a poco las élites se tendrán que ir acostumbrando, porque en México mandan las mayorías y se gobierna con honestidad y con justicia , resaltó.

También, dijo, es necesario destacar que, en estos tiempos de transformación, además del apoyo fundamental del pueblo, hemos contado con la lealtad de las fuerzas armadas. Sin la participación responsable de las secretarías de Defensa y de Marina, no tendríamos los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar.

El mandatario indicó que “a diferencia de otros ejércitos, el nuestro surgió para oponerse al golpe de Estado que culminó con el asesinato del presidente (Francisco I.) Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, así como para defender la democracia y la legalidad.

“En el ámbito latinoamericano, e incluso en el mundial, las fuerzas armadas de México son excepcionales en varios sentidos:

“Nunca han pertenecido a la oligarquía. Soldados y oficiales vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo. Como sostengo siempre, el soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente y siempre será un defensor leal de la libertad, la justicia, la democracia y la soberanía nacional.

Adicionalmente, desde su conformación a principios del siglo pasado, los institutos castrenses de México han sido siempre fieles al poder civil , subrayó.