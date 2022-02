▲ Aunque en Hong Kong se han limitado los contagios, los pobladores no creen en las autoridades. Foto Afp

uando Hong Kong hizo obligatorio el uso de una aplicación de registro para ingresar a restaurantes, Birdy y Bu, dos amigos desconfiados del control gubernamental, optaron por hacer picnic y evitar los locales de comida. La idea tomó fuerza y su grupo privado en una red social creció de 50 personas en diciembre a más de 6 mil ahora.

En lugar de escanear un código QR en restaurantes con la aplicación gubernamental Salga de casa seguro , simplemente piden comida y buscan un sitio para comer con amigos.

No me gusta que me obliguen , comentó Birdy durante un día de campo el fin de semana con Bu y otras amistades en un pequeño parque, con comida y bebidas dispuestas sobre un mantel.

Hong Kong tiene un bajo nivel de contagio de covid-19 gracias a sus controles fronterizos y requerimientos de distanciamiento social que destacan entre los más estrictos del mundo.

El gobierno hizo obligatorio que todos los adultos de menos de 65 años registren su presencia en sitios públicos como comedores, cines y gimnasios con la aplicación oficial.

Esta región vive un clima de represión a la disidencia, en momentos en los que China intenta moldearla a su propia imagen autoritaria, tras las graves y a veces violentas protestas prodemocracia de 2019.

La desconfianza es un factor al que se atribuye el bajo nivel de vacunación anticovid, dado que muchos no se han inoculado como muestra de rechazo al gobierno.