Aplaude artículo sobre Elí de Gortari

C

on mi enhorabuena para Ángel Chávez Mancilla por su artículo del viernes Elí de Gortari ante la historia , añado dos cosas. Antes de 1968 el marxismo no existía en la UNAM. El curso del doctor De Gortari se llamó Introducción a la Lógica Dialéctica. Sartre recuerda que mientras sabían de huelgas, sindicatos, comunistas y curas obreros, La Sorbona nada de esto incluía. La dialéctica resultaba un buen punto de discusión para distinguir sus límites en la lógica formal y en la filosofía analítica que avasalló como tendencia el poder filosófico. De Gortari organizó, con el apoyo de la Coordinación de Humanidades –dirigida por Samuel Ramos–, El Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos con académicos de la Facultad de Ciencias, de Filosofía y distinguidos invitados. Mes con mes nos reuníamos en la esfera del acelerador de partículas Van Der Graaf. En cada ocasión estaba listo el cuaderno con el comentario del especialista y a la par hubo suplementos resultantes de las relaciones internacionales. No sólo los libros de Jon De Bernal resultaron importantes. Todo esto me hizo visitar al doctor, durante mi efímero paso por la Subdirección de Difusión Cultural, para proponerle revivir el seminario. De un artefacto giratorio con libros retiró una carpeta para enseñarme la copiosa correspondencia reciente del extinto seminario. Él tendría que coordinarlo. Ojalá la Coordinación de Difusión de la UNAM se interesara con el ejemplo de Jorge Volpi que planificó un excelente coloquio científico. Hoy con Rosa Beltrán en la Coordinación, donde organizó un coloquio sobre Darwin, cuando existía el Departamento de Literatura, pudiera emprender la tarea insinuada en el título de su novela más reciente, con un guiño físico químico: Radicales Libres. ¡Ojalá!

Alberto Híjar

Precisiones de la alcaldía Coyoacán

Ante la falsedad de los señalamientos hechos en la publicación de ayer, página 25 de la sección Capital de La Jornada, en la nota firmada por Josefina Quintero M., titulada Con todo y veda, el alcalde de Coyoacán promueve su imagen , le solicito la publicación de la siguiente carta aclaratoria.

1. Es absolutamente falsa la aseveración que la reportera Josefina Quintero M. hace al acusar, sin comprobar, que el titular de esta demarcación, “pese a la restricción de la veda electoral (…) también se promueve por medio de un sondeo”; reiteramos: es una mentira.

2. Todas las acciones que ha emprendido la presente administración en la alcaldía Coyoacán tienen como premisa acatar en todos sus términos, con rigurosidad, el acuerdo número INE/CG43/2022 del Instituto Nacional Electoral, donde se definen los lineamientos para la difusión de información en época de veda electoral.

3. Si, como se señala, la ciudana Jessica Juárez, a quien se cita con ese nombre en la nota de la reportera Josefina Quintero M. como testigo de los hechos, cuenta con elementos para señalar una posible conducta ilegal, es de esperarse que se conduzca con responsabilidad y presente la denuncia correspondiente.