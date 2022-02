Ottawa. La policía avanzó sobre el centro de Ottawa ayer, usando bastones y sustancias irritantes .para arrestar a varias personas al desalojar a cientos de personas que bloqueaban aún el centro de esta capital, en protesta desde hace semanas contra las medidas sanitarias anticovid. En especial los camioneros se vieron afectados por el mandato impuesto por el gobierno de no poder cruzar la frontera con Estados Unidos si no podían certificar que contaban con el esquema completo de vacunación.

En el Parlamento, el primer ministro, Justin Trudeau, reunió un grupo de respuesta, mientras los legisladores retomaban el debate sobre una ley que da poderes excepcionales al gobierno, por primera vez en 50 años.

Antes de la arremetida policial, los ciudadanos antivacunas exhibían pancartas que denunciaban las restricciones ligadas a la pandemia de covid.

No me voy a ir , expresó Johnny Rowe. No hay nada a lo que volver. Todos aquí han visto su vida destruida por lo que ha pasado en los dos años recientes .

Algunos conductores de tráiler decidieron irse después de tres semanas de comenzar el movimiento Convoy de la libertad, que incluyó cortes de ruta en la frontera con Estados Unidos, como un puente entre Ontario y Detroit. Todos fueron desbloqueados, no sin antes causar miles de millones de pérdidas económicas.

Los camioneros se ganaron el apoyo del multimillonario estadunidense Elon Musk, legisladores republicanos, así como del ex presidente Donald Trump.