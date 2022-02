Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 20 de febrero de 2022, p. 7

En una cena sorpresa, un grupo de amigos se prepara para recibir a Beth, quien ha sido dada de alta de un hospital siquiátrico, donde permaneció interna un par de meses, debido a un intento de suicidio.

En la tragicomedia Animales de compañía, de Estel Solé, dirigida por Lorena Pérez Ríos, se plantea un tema ineludible, pues somos inevitablemente, seres gregarios. Necesitamos la compañía de otros para desarrollarnos y vivir, pero el precio que estamos dispuestos a pagar por no estar solos a veces es demasiado alto , explicó el actor Mario Alberto Monroy sobre la obra que comenzó temporada en el Teatro Centenario Coyoacán.

Acompañado en escena por Bárbara López, Mauricio Mancera, Viviana Serna y Adriana Larrañaga, Monroy dijo: “Animales de compañía nos resuena, por lo sucedido en la época actual, pero esta obra fue escrita en prepandemia y la abordamos como si la emergencia sanitaria no hubiera ocurrido. Es saludable en este acto de diversificación y de entretenimiento que tiene el teatro, no poner el dedo en la llaga, por lo menos no es nuestra intención con este montaje”.

La trama se desarrolla cuando los amigos de Beth organizan una cena sorpresa por su regreso; lo que no sabe la mujer, es que su pareja se fue del país, aunque todo el tiempo han mantenido comunicación, sólo que no es el novio quien le ha escrito, sino uno de los que acuden a esa reunión .

Alex, otro de los amigos, les confiesa a todos que Javi se ha ido a Australia, que no le interesa volver y que le sigan el juego para hacer creer a Beth que su pareja llegará en cualquier momento.