Mientras espera en la fila, el jubilado madrileño García Prego reconoció: Yo ya aprendí lo básico para manejar mi dinero a través del teléfono, porque me han ayudado mucho mis hijos y mis nietos, pues ante todo yo quiero ser independiente, como lo he sido toda la vida. Pero hay gestiones por las que tengo que venir al banco y cada vez que vengo es un problema, ya sea porque no me pueden atender por los horarios que tienen o porque no hay personal y en los últimos años, por las restricciones por la pandemia .

En cualquier caso, tanto el gobierno español como los bancos ya reconocieron que existe un problema y muy serio, que está afectando a millones de personas, sobre todo en el entorno rural, donde hay muchísimas menos sucursales bancarias y el conocimiento de Internet y las nuevas tecnologías va a otro ritmo.

Los dirigentes bancarios justifican que cada entidad tiene sus propias particularidades y vienen de puntos de partida diversos. Bankinter, por ejemplo, no ha cerrado ninguna oficina ni ha reducido horarios, mientras CaixaBank, la que tiene más sucursales en todo el país, tienen un perfil de cliente más envejecido, que se ha acentuado tras la absorción de Bankia.

El carácter voluntario de las soluciones es el punto que genera más incertidumbre, por eso otros agrupaciones civiles, como la asociación de usuarios financieros Asufin instaron al gobierno que dé rango de obligación legal a las medidas de lo contrario, se convertirán en un mero voluntarismo de las entidades .