La dependencia señaló que investiga a cuatro servidores públicos de esa alcaldía, pero aclaró que hasta el momento no ha realizado diligencias –como parte de la indagatoria por la denuncia presentada la noche del viernes 11 de febrero–, entre las que se encuentran posibles citatorios, entrevistas y cumplimiento de orden de aprehensión que incida en la libertad personal o domiciliaria de las y los imputados o en su adecuada defensa .

El miércoles pasado, la funcionaria emitió un comunicado de prensa en el que se quejó de que, junto con su abogado, no tenía acceso a la carpeta de investigación, por lo que se violaba el debido proceso.

No obstante, la FGJ aclaró que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de investigación cuando se encuentre detenido, sea citado a comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de ese momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa .